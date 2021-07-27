ЦИК зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа» вместо министра Монастырского

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового нардепа от «Слуги народа» вместо министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Об этом пишет пресс-служба ЦИК.

«23 июля в ЦИК поступили заявление и необходимые документы Антона Швачко по регистрации его народным депутатом», — рассказали в комиссии.

После рассмотрения всех этих документов члены ЦИК приняли решение зарегистрировать Швачко нардепом, избранным по списку партии «Слуга народа». Он был под номером 139.