Тимчасова повірена у справах США повернулася до Києва

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернулася до Києва після двотижневої відсутності.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

«Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обовʼязки тимчасового повіреного у справах США», — йдеться в повідомленні.