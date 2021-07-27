Временная поверенная в делах США вернулась в Киев

Временная поверенная в делах США Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отсутствия.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
«Рады вновь приветствовать в Украине Временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США», — говорится в сообщении.
- 6 мая 2019 года стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает работу. Она срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Йованович давала показания Конгрессу в расследовании о возможном импичменте Трампа.
- Впоследствии Трамп внес в Конгресс кандидатуру нового посла в Украине — 71-летнего генерала Кита Дейтона. Но процесс его назначения затянулся до президентских выборов в США, которые Трамп проиграл. Поэтому нового посла США в Украине будет выбирать уже администрация Джо Байдена.