Временная поверенная в делах США вернулась в Киев

Временная поверенная в делах США Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отсутствия.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

«Рады вновь приветствовать в Украине Временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США», — говорится в сообщении.