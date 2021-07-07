Посольство США в Украине временно получит нового руководителя вместо поверенной в делах Штатов Кристины Квин, которая уходит в отпуск. Вместо нее посольство возглавит заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.
Эту информацию изданию «Зеркало недели» подтвердили в посольстве США.
«Джордж Кент, который сейчас занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы выполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей», — сообщили в дипучреждении.
Джордж Кент в свое время уже работал в посольстве США в Украине. Он был заместителем посла в 2015—2018 годах.
- 6 мая 2019 года стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает работу. Она срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Йованович давала показания Конгрессу в расследовании о возможном импичменте Трампа.
- Впоследствии Трамп внес в Конгресс кандидатуру нового посла в Украине — 71-летнего генерала Кита Дейтона. Но процесс его назначения затянулся до президентских выборов в США, которые Трамп проиграл. Поэтому нового посла США в Украине будет выбирать уже администрация Джо Байдена.