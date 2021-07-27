На трасі Одеса — Київ рейсовий автобус з Молдови зіткнувся із зерновозом — одна людина загинула, чотирьох шпиталізували

В Одеській області на трасі в напрямку Києва зіштовхнулись рейсовий автобус, який їхав зі столиці Молдови Кишинева, і зерновоз «МАН». Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще чотирьох ушпиталили.

Про це вранці 27 липня повідомила поліція Одеської області.

Аварія сталася близько четвертої ранку 27 липня біля селища Любашівка Подільського району Одеської області. Попередньо встановили, що водій автобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.