ДТП у Польщі: один із постраждалих українців помер

У ДТП у Польщі поблизу міста Радомсько, де мікроавтобус із українцями протаранила жінка на легковику, загинув один громадянин України.

Про це повідомив радник-посланець посольства в Польщі Олег Куць в ефірі «Україна 24».

«Підтверджуємо, що внаслідок ДТП постраждало 7 громадян України, яких було доправлено до лікарень Лодзі, Радомсько, Ченстохови. Станом на 17:00 за Києвом у медзакладах перебувають 4 громадян. Двох виписано з лікарні. На жаль, маємо сумну звістку, один громадянин України внаслідок ДТП загинув», — розповів він.

За словами Куця, консули посольства України в Польщі вже виїхали до лікарень, де перебувають українці, і постійно контактують із польськими правоохоронцями.