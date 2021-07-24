У Польщі в ДТП постраждали семеро українців. Мікроавтобус, в якому вони їхали, протаранив легковик

У Польщі в селі Вигода поблизу міста Радомсько (Лодзьке воєводство) п’яна жінка за кермом Nissan Quashquai протаранила мікроавтобус Volkswagen із українцями.
Про це повідомляє «Польське радіо».
За даними поліції, аварія сталася у суботу, 24 липня, вранці, близько 06:20. В мікроавтобусі перебувало дев’ять осіб, з них семеро українців. Удар був такої сили, що машини злетіли в кювети з різних боків дороги.
Попередньо, 36-річна водійка легковика, жителька села Гідле, раптово виїхала на зустрічну смугу руху. Тест показав у її крові 4 проміле алкоголю.
До лікарні госпіталізували десять осіб, троє потерпілих перебувають у важкому стані.
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