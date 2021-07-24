В Польше в ДТП пострадали семь украинцев. Микроавтобус, в котором они ехали, протаранила легковушка

В Польше в селе Выгода возле города Радомско (Лодзинское воеводство) пьяная женщина за рулем Nissan Quashquai протаранила микроавтобус Volkswagen с украинцами.

Об этом сообщает «Польское радио».

По данным полиции, авария произошла в субботу, 24 июля, утром, около 06:20. В микроавтобусе находились девять человек, из них семеро украинцев. Удар был такой силы, что машины вылетели в кюветы с разных сторон дороги.

Предварительно, 36-летняя водитель легковушки, жительница села Гидле, внезапно выехала на встречную полосу движения. Тест показал в ее крови 4 промилле алкоголя.

В больницу госпитализировали десять человек, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.