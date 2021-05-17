В Польше умерла седьмая жертва мартовского ДТП с украинским автобусом под Ярославом

В польском реабилитационном центре города Отвоцк умерла украинка, которая пострадала в ДТП рейсового автобуса Познань — Херсон в начале марта.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на консула Посольства Украины в Польше Дмитрия Горбаня.
Пострадавшая скончалась в воскресенье, 16 мая, утром во сне. Точную причину смерти установит вскрытие. После этого тело доставят родственникам в Украину.
По данным СМИ, умершей является жительница Хмельницкого 27-летняя Анастасия Кочеткова. После ДТП она находилась в критическом состоянии в больнице в Перемышле. В Отвоцк ее перевели после некоторых улучшений для реабилитации.
- 6 марта в Польше, возле города Ярослав в ДТП попал рейсовый автобус Познань — Херсон. На месте погибли пять украинцев и более 30 пострадали. Шестой пассажир скончался в больнице. Всего в автобусе было 57 человек, в том числе два водителя. Полиция предварительно установила, что водитель на большой скорости не вписался в поворот.
- 22 марта в Польше рейсовый автобус с украинцами попал в ДТП недалеко от города Замостье. Один человек погиб, а пятерых госпитализировали.