У Польщі померла сьома жертва березневого ДТП з українським автобусом під Ярославом

У польському реабілітаційному центрі міста Отвоцк померла українка, яка постраждала в ДТП рейсового автобуса Познань — Херсон на початку березня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на консула Посольства України в Польщі Дмитра Горбаня.

Постраждала померла в неділю, 16 травня, вранці уві сні. Точну причину смерті встановить розтин. Після цього тіло доставлять родичам в Україну.

За даними ЗМІ, померлою є мешканка Хмельницького 27-річна Анастасія Кочеткова. Після ДТП вона перебувала в критичному стані в лікарні в Перемишлі. У Отвоцьк її перевели після деякого покращення для реабілітації.