На трассе Одесса — Киев рейсовый автобус из Молдовы столкнулся с зерновозом — один человек погиб, четверо госпитализированы

В Одесской области на трассе в направлении Киева столкнулись рейсовый автобус, который ехал из столицы Молдовы Кишинева, и зерновоз «МАН». В результате ДТП один человек погиб, четверых госпитализировали.

Об этом утром 27 июля сообщила полиция Одесской области.

Авария произошла около четырех утра 27 июля у поселка Любашевка Подольского района Одесской области. Предварительно установили, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.