У Данії щепленим різними вакцинами від коронавірусу запропонують третю дозу

У Данії громадянам, які вакцинувалися різними препаратами від коронавірусу, запропонують зробити третє щеплення.
Про це за посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни пише датське видання DR.
Так, зазначається, що Національна рада охорони здоровʼя вирішила пропонувати ще одну дозу матричної РНК-вакцини (Pfizer або Moderna) людям, які отримали першу дозу препаратом AstraZeneca і другу інʼєкцію — мРНК-вакциною.
Як пояснили в МОЗ, у березні Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через ускладнення у вигляді тромбозу після її введення. На той час приблизно 150 тисяч громадян встигли зробити щеплення — переважно це працівники галузі охорони здоровʼя, соціальної сфери та літні люди.
Проте нині деякі країни дозволяють перетнути кордон лише людям, в яких було два щеплення однією вакциною.
Наразі у Міністерстві охорони здоров’я Данії не визначили, як буде організований та реалізований цей процес, водночас зазначається, що щепити третьою вакциною будуть після завершення програми вакцинації населення.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство проте додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Данія була першою країною Євросоюзу, в якій в березні призупинили використання вакцини. Також в Данії призупинено використання вакцини Johnson & Johnson — теж через тромбоз.
- У квітні Данія повністю відмовилася від використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca-Oxford через нечисленні випадки тромбозу серед вакцинованих.