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У Данії щепленим різними вакцинами від коронавірусу запропонують третю дозу

Автор:
Катерина Кадакова
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У Данії громадянам, які вакцинувалися різними препаратами від коронавірусу, запропонують зробити третє щеплення.

Про це за посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни пише датське видання DR.

Так, зазначається, що Національна рада охорони здоровʼя вирішила пропонувати ще одну дозу матричної РНК-вакцини (Pfizer або Moderna) людям, які отримали першу дозу препаратом AstraZeneca і другу інʼєкцію — мРНК-вакциною.

Як пояснили в МОЗ, у березні Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через ускладнення у вигляді тромбозу після її введення. На той час приблизно 150 тисяч громадян встигли зробити щеплення — переважно це працівники галузі охорони здоровʼя, соціальної сфери та літні люди.

Проте нині деякі країни дозволяють перетнути кордон лише людям, в яких було два щеплення однією вакциною.

Наразі у Міністерстві охорони здоров’я Данії не визначили, як буде організований та реалізований цей процес, водночас зазначається, що щепити третьою вакциною будуть після завершення програми вакцинації населення.