В Дании привитым разными вакцинами от коронавируса предложат третью дозу

Так, отмечается, что Национальный совет здравоохранения решил предлагать еще одну дозу матричной РНК-вакцины (Pfizer или Moderna) людям, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca и вторую инъекцию — мРНК-вакциной.

Как пояснили в Минздраве, в марте Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за осложнений в виде тромбоза после ее введения. К тому времени примерно 150 тысяч граждан успели сделать прививку — в основном это работники здравоохранения, социальной сферы и пожилые люди.

Однако сейчас некоторые страны позволяют пересечь границу только людям, у которых было две прививки одной вакциной.

Сейчас в Министерстве здравоохранения Дании не определили, как будет организован и реализован этот процесс, в то же время отмечается, что прививать третьей вакциной будут после завершения программы вакцинации населения.