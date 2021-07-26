СБУ вдруге заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry

Служба безпеки вже вдруге заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry і закрила її магазини.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry. Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини з магазинів мережі», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що чотирьом кураторам піраміди повідомили про підозру. Також провели 26 обшуків у магазинах і за місцем проживання керівництва. Співробітники СБУ вилучили документацію, ювелірні вироби, печатки та комп’ютерну техніку.
«Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. ВУтім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзд за кордон)», — підкреслили в СБУ.
Керівництву фінансової піраміди оголосили про підозру за статтями про шахрайство, відмивання коштів та організовану злочинність.
- 27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду B2B Jewelry. Її вкладниками стали понад 600 тисяч українців.
- Слідство зʼясувало, що піраміда існувала з 2019 року, а орієнтовна сума коштів, привласнених зловмисниками через придбання елітного майна та інвестування в бізнес, перевищує $250 мільйонів.
- У травні Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку застерігала українців від участі у проєкті B2B Jewelry, який пропонує вкладати гроші в інвестиційні сертифікати та продає ювелірну продукцію.