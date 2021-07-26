СБУ вдруге заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry

Служба безпеки вже вдруге заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry і закрила її магазини.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry. Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини з магазинів мережі», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що чотирьом кураторам піраміди повідомили про підозру. Також провели 26 обшуків у магазинах і за місцем проживання керівництва. Співробітники СБУ вилучили документацію, ювелірні вироби, печатки та комп’ютерну техніку.

«Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. ВУтім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзд за кордон)», — підкреслили в СБУ.

Керівництву фінансової піраміди оголосили про підозру за статтями про шахрайство, відмивання коштів та організовану злочинність.