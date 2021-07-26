СБУ второй раз заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry

Служба безопасности уже второй раз заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry и закрыла ее магазины.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry. Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков и прекратили работу некоторых магазинов сети», — говорится в сообщении.

Там отметили, что четырем кураторам пирамиды сообщили о подозрении. Также провели 26 обысков в магазинах и по месту жительства руководства. Сотрудники СБУ изъяли документацию, ювелирные изделия, печати и компьютерную технику.

«Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу)», — подчеркнули в СБУ.

Руководству финансовой пирамиды объявили о подозрении по статьям о мошенничестве, отмывании средств и организованной преступности.