В Іспанії розслідують смерть чоловіка після щеплення вакциною Johnson & Johnson

Міністерство охорони здоров’я Іспанії розслідує смерть 36-річного чоловіка, який помер через два тижні після того, як отримав вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу.
Про це пише La Vanguardia.
За інформацією відомства, медики не виключили, що може існувати прямий зв’язок між отриманим препаратом і смертю іспанця. Зазначається, що чоловік не мав патологій та отримав щеплення в Севільї 25 червня. 5 липня через погане самопочуття його довелося госпіталізувати. Передбачається, що він міг перенести інсульт.
- Вакцина Johnson & Johnson вимагає лише однієї дози. Клінічні дослідження показали, що кількість симптоматичних випадків COVID-19 через 2 тижні після щеплення однією дозою Johnson & Johnson знизилася на 67% — це означає, що вакцина мала ефективність 67%. Її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування.
- Раніше Європейське агентство з лікарських засобів виявило можливий звʼязок між вакциною Johnson & Johnson і появою тромбів у щеплених нею людей.
- Рідкісний неврологічний розлад синдром Гієна — Барре офіційно визнали ймовірним побічним ефектом вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson — Janssen.
- 5 липня Міністерство охорони здоровʼя зареєструвало та дозволило використовувати вакцину Johnson & Johnson в Україні.