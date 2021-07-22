Регулятор ЄС назвав ще один ймовірний побічний ефект від вакцини Johnson & Johnson

Рідкісний неврологічний розлад — синдром Гієна — Барре офіційно визнали ймовірним побічним ефектом вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson — Janssen.
Про це 22 липня повідомило Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA).
Як зазначається, в інформації про вакцину синдром буде вказаний як дуже рідкісний побічний ефект задля попередження й підвищення обізнаності медичних працівників та людей, які обирають Janssen.
Рішення про офіційне визнання синдрому побічним ефектом було ухвалено Комітетом з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) за результатом ретельного вивчення 108 випадків розвитку СГБ після отримання вакцини Johnson & Johnson. Наразі нею щепили понад 21 мільйон людей, відомо про один летальний випадок.
Водночас у EMA наголосили, що переваги вакцини Janssen від COVID-19 продовжують переважувати ризики.
- Вакцина Johnson & Johnson вимагає лише однієї дози. Клінічні дослідження показали, що кількість симптоматичних випадків COVID-19 через 2 тижні після щеплення однією дозою Johnson & Johnson знизилася на 67% — це означає, що вакцина мала ефективність 67%. Її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування.
- Раніше Європейське агентство з лікарських засобів виявило можливий звʼязок між вакциною Johnson & Johnson і появою тромбів у щеплених нею людей.