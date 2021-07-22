Регулятор ЄС назвав ще один ймовірний побічний ефект від вакцини Johnson & Johnson

Як зазначається, в інформації про вакцину синдром буде вказаний як дуже рідкісний побічний ефект задля попередження й підвищення обізнаності медичних працівників та людей, які обирають Janssen.

Про це 22 липня повідомило Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA).

Рішення про офіційне визнання синдрому побічним ефектом було ухвалено Комітетом з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) за результатом ретельного вивчення 108 випадків розвитку СГБ після отримання вакцини Johnson & Johnson. Наразі нею щепили понад 21 мільйон людей, відомо про один летальний випадок.

Водночас у EMA наголосили, що переваги вакцини Janssen від COVID-19 продовжують переважувати ризики.