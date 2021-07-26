В Испании расследуют смерть мужчины после прививки вакциной Johnson & Johnson

Министерство здравоохранения Испании расследует смерть 36-летнего мужчины, который умер через две недели после того, как получил вакцину Johnson & Johnson от коронавируса.

Об этом пишет La Vanguardia.

По информации ведомства, медики не исключают, что может существовать прямая связь между введенным препаратом и смертью испанца. Отмечается, что у мужчины не было патологий, он получил прививку в Севилье 25 июня. 5 июля из-за плохого самочувствия его пришлось госпитализировать. Предполагается, что он мог перенести инсульт.