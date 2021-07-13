В США предупредили о возможном риске редкого неврологического расстройства после прививки Johnson & Johnson

Вакцина против коронавируса компании Johnson & Johnson имеет повышенный риск развития редкого неврологического расстройства — синдрома Гийена — Барре.

Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), цитирует The New York Times.

По данным FDA, уже зафиксировали 100 подозрительных случаев синдрома среди привитых одноразовой вакциной Johnson & Johnson, 95% из них были признаны серьезными и требовали госпитализации. Большинство случаев было зафиксировано среди мужчин, многие из них — в возрасте от 50 лет. Всего в США около 12,8 миллиона человек получили вакцину Johnson & Johnson.

Как отметили в Управлении, шансы получить синдром после вакцинации низкие, но «в три-пять раз выше» среди тех, кто вакцинировался препаратом Johnson & Johnson по сравнению с количеством случаев заболевания среди населения США в целом.