Суд залишив під вартою Мангера та Левіна. Їх звинувачують в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк

Київський апеляційний суд залишив під вартою Владислава Мангера й Олексія Левіна, яких обвинувачують в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Сьогодні, 26 липня, колегія суддів розглянула скарги сторони захисту на ухвалу Дніпровського районного суду Києва від 30 червня 2021 року. Цією ухвалою суд продовжив Левіну та Мангеру термін арешту до 28 серпня без визначення розміру застави.

За результатом апеляційного розгляду цю ухвалу залишили без змін, а апеляційні скарги сторони захисту відхилили.