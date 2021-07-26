Суд оставил под стражей Мангера и Левина. Их обвиняют в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Владислава Мангера и Алексея Левина, которых обвиняют в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня, 26 июля, коллегия судей рассмотрела жалобы стороны защиты на решение Днепровского районного суда Киева от 30 июня 2021 года. Этим постановлением суд продлил Левину и Мангеру срок ареста до 28 августа без определения размера залога.

По результатам апелляционного рассмотрения это решение оставили без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты отклонили.