Суд оставил под стражей Мангера и Левина. Их обвиняют в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Владислава Мангера и Алексея Левина, которых обвиняют в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сегодня, 26 июля, коллегия судей рассмотрела жалобы стороны защиты на решение Днепровского районного суда Киева от 30 июня 2021 года. Этим постановлением суд продлил Левину и Мангеру срок ареста до 28 августа без определения размера залога.
По результатам апелляционного рассмотрения это решение оставили без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты отклонили.
- Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шестерых человек.
- 25 июня 2020 года Офис генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве Гандзюк.
- Прокуратура просит для Мангера и Левина (организатор) по 12 лет тюрьмы. Оба подозреваемых отрицают свою вину. Также известно, что семья Екатерины Гандзюк требует от Мангера и Левина 23 миллиона гривен за моральный ущерб.