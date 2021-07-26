На Венеційському фестивалі покажуть три українські фільми. «Відблиск» Васяновича претендує на «Золотого лева»

Водночас фільми Олега Сенцова «Носоріг» і Петера Керекеша «Цензорка» покажуть у програмі «Горизонти».

У «Відблиску» режисер показує, як лікар-доброволець після повернення з полону на війні намагається пристосуватися до нового життя.

Про це йдеться в конкурсній програмі фестивалю .

У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми. Зокрема, стрічка режисера Валентина Васяновича «Відблиск» змагатиметься за головну нагороду фестивалю — «Золотого лева».

У фільмі Сенцова молодий чоловік живе у 90-х і згадує, як бандитизм зруйнував його життя та сімʼю.

Стрічка Керекеша «Цензорка» розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до увʼязнення в одній з виправних установ Одеси.

Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: увʼязненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми.