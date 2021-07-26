На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. «Відблиск» Васяновича претендует на «Золотого льва»

В ленте «Відблиск» режиссер показывает, как врач-доброволец после возвращения из плена на войне пытается приспособиться к новой жизни.

Об этом говорится в конкурсной программе фестиваля .

В программу 78-го Венецианского кинофестиваля вошли три украинских фильма. В частности, лента режиссера Валентина Васяновича «Відблиск» будет бороться за главную награду фестиваля — «Золотого льва».

В фильме Сенцова молодой мужчина живет в 90-х и вспоминает, как бандитизм разрушил его жизнь и семью.

Лента Керекеша «Цензорка» рассказывает историю молодой женщины Леси, которую приговорили к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы.

Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми.