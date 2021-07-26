Суд арештував до вересня поплічника заступника голови Харківської облради, з яким вони вимагали понад 1 млн хабаря

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 26 липня, арештував до 20 вересня адвоката — пособника заступника голови Харківської облради, якого разом з посадовцем викрили на вимаганні та отриманні 1 мільйона 50 тисяч гривень хабаря від директора комунального підприємства за незвільнення з посади.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 26 липня.

Однак адвокат ще може вийти під заставу. Суд визначив її розмір — 713 700 гривень.

Зазначимо, що заступника голови Харківської облради Андрія Малиша заарештували 24 липня також до 20 вересня. Розмір застави, під яку він може вийти, становить 4,75 млн гривень.