Суд арестовал до сентября подельника замглавы Харьковского облсовета, с которым они требовали более 1 млн взятки

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 26 июля, арестовал до 20 сентября адвоката — пособника заместителя главы Харьковского облсовета, которого вместе с чиновником уличили в вымогательстве и получении 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки от директора коммунального предприятия за неувольнение с должности.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 26 июля.

Однако адвокат еще может выйти под залог. Суд определил его размер — 713 700 гривен.

Отметим, что заместителя главы Харьковского облсовета Андрея Малыша арестовали 24 июля также до 20 сентября. Размер залога, под который он может выйти, составляет 4,75 миллиона гривен.