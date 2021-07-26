Суд направив шамана Габишева, який йшов до Москви «виганяти» Путіна, на примусове лікування

Суд у російській Якутії направив шамана Олександра Габишева, який збирався провести обряд «вигнання Путіна», на примусове лікування.

Про це пише «Новая газета».

Габишева направлять до спеціалізованої медичної установи з інтенсивним спостереженням. «Це особливі умови — решітки, де тільки можливо. У такий режим відправляють убивць, ґвалтівників — тих, хто скоїв тяжкі та особливо тяжкі злочини», — повідомив виданню юрист Олексій Прянишніков.

За його словами, у таких установах застосовують підвищені дози нейролептиків, щоб обмежити пересування людини. При цьому юрист звернув увагу, що термін примусових заходів для Габишева суд не встановив.

Суд ухвалив таке рішення у кримінальній справі про застосування сили до співробітника Росгвардії. За версією слідства, у січні 2021 року, коли до Габишева прийшли з обшуком, він «застосував холодну зброю кустарного виробництва завдовжки 84 сантиметри і завдав колото-різану рану» одному зі співробітників. Поки рішення суду не набуло чинності, Габишев перебуватиме під вартою. Захист планує подати апеляційну скаргу.