Суд направил шамана Габышева, который шел в Москву «выгонять» Путина, на принудительное лечение

Суд в российской Якутии направил шамана Александра Габышева, собиравшегося провести обряд «изгнания Путина», на принудительное лечение.

Об этом пишет «Новая газета».

Габышева направят в специализированное медицинское учреждение с интенсивным наблюдением. «Это особые условия — решетки, где только возможно. В такой режим отправляют убийц, насильников — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления», — сообщил изданию юрист Алексей Прянишников.

По его словам, в таких учреждениях применяют повышенные дозы нейролептиков, чтобы ограничить передвижение человека. При этом, по словам юриста, срок принудительного лечения Габышева не установили.

Суд вынес такое решение по уголовному делу о применении силы к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, в январе 2021 года, когда к Габышеву пришли с обыском, он «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» одному из сотрудников. Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей. Защита планирует подать апелляционную жалобу.