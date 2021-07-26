Індійське місто провакцинувало 100% дорослого населення. Це дозволить відновити туристичну галузь

В Індії туристичне місто Кхаджурахо провакцинувало всіх людей у віці 18 років і старше — це 13 659 людей. Це дозволить потроху відновлювати його туристичну галузь.

Про це повідомляє The Print.

«Під час пандемії всі великі та маленькі готелі у Кхаджурахо були повністю закриті, оскільки місцевий готельний бізнес залежить від іноземних туристів. Тепер, оскільки місто на 100% вакциноване, ми можемо очікувати деякого припливу туристів вже найближчими днями», — розповів журналістам туристичний агент з Кхаджурахо. Він додав, що місцеві жителі почали відвідувати місто після того, як вщухла друга хвиля COVID-19.