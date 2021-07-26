Индийский город вакцинировал 100% взрослого населения. Это позволит восстановить туристическую отрасль

В Индии туристический город Кхаджурахо провакцинировал всех людей в возрасте 18 лет и старше — это 13 659 человек. Это позволит понемногу восстанавливать его туристическую отрасль.

Об этом сообщает The Print.

«Во время пандемии все большие и маленькие гостиницы в Кхаджурахо были полностью закрыты, поскольку местный гостиничный бизнес зависит от иностранных туристов. Теперь, поскольку население города на 100% вакцинировано, мы можем ожидать некоторого притока туристов уже в ближайшие дни», — рассказал журналистам туристический агент из Кхаджурахо. Он добавил, что местные жители начали посещать город после того, как утихла вторая волна COVID-19.