Ватикан вперше розкрив свою нерухомість. У переліку понад 5 тисяч обʼєктів

Вперше в історії Ватикан оприлюднив інформацію про свою нерухомість, як в Італії, так і за кордоном. Інформація була у двох документах — у фінзвіті за 2020 рік для Святого Престолу і першому публічному бюджеті Управління майна Святого Престолу.

Про це повідомляє Reuters.

У бюджеті та фінансовому звіті вказано, що Ватикан володіє 4 051 обʼєктом в Італії і 1 120 за кордоном. До цього переліку не входять посольства по всьому світу.

Тільки 14% всіх італійських обʼєктів здавали в оренду за ринковими цінами. Більшість обʼєктів здавали за зниженими цінами — наприклад, церковним службовцям. Близько 40% обʼєктів — це школи, лікарні або монастирі.

Ватикан також має інвестиційну нерухомість у престижних районах Лондона, Женеви, Парижу та інших міст. При цьому будівля в лондонському районі Південний Кенсінгтон завдала великих збитків після того, як її купив Держсекретаріат Ватикану в 2014 році.

Дані документів говорять про те, що у Святого Престолу в 2020 році був дефіцит у 64,8 мільйона євро, а в 2019 році — 79,2 мільйона євро. Це стосується Курії, яка налічує 1,3 мільярда членів і Папу Римського.