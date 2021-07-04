Ватикан почав судовий процес проти кардинала Анджело Беччу і ще девʼяти осіб. Їх підозрюють у фінансових злочинах

Ватикан оголосив про початок судового процесу у справі про незаконні фінансові операції з нерухомістю за кордоном. Звинувачення предʼявлені 10 колишнім посадовим особам, серед яких і колись могутній кардинал Анджело Беччу, колишній префект ватиканської Конгрегації з канонізації.

Раніше він вже відмовився від кардинальських привілеїв, повідомляє The Guardian.

Звинувачення щодо Анджело Беччу стосуються схеми з придбання будівлі у дорогому районі Лондона за 200 мільйонів доларів. Ймовірно кошти на покупку нерухомості вивели з державної скарбниці Ватикану через фірми-прокладки.

Також слідчі виявили мережу фірм в Швейцарії, через які здійснювалися сумнівні фінансові операції з коштами Ватикану.

Проти кардинала висунули обвинувачення у пʼяти епізодах розкрадання коштів, двох — зловживання владою і одного — примусу свідка давати неправдиві свідчення в суді. Інкриміновані йому злочини Беччу скоював на впливовій посаді заступника державного секретаря Святого Престолу із загальних питань. Перше судове засідання відбудеться 27 липня.