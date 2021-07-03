Ватикан дозволив судити «друга Папи». Його підозрюють у купівлі елітної нерухомості в Лондоні на церковні гроші

Суд Ватикану дозволив притягнути до відповідальності 10 осіб, в тому числі кардинала Анджело Бекью, у звʼязку зі звинуваченнями у фінансових злочинах.

Про це пише BBC.

Кардинал Анджело Бекью став найбільш високопоставленим священнослужителем Ватикану, якому коли-небудь висували звинувачення в розкраданні і зловживанні службовим становищем.

Йдеться про придбання Ватиканом багатоквартирного будинку в центрі Лондона приблизно за $200 мільйонів. Ці кошти були взяті з церковних грошей і проведені через офшорні фонди і компанії.

Кардинал Бекью був помічником Папи Франциска, його називали «другою людиною» в Державному секретаріаті Ватикану, органі, який управляє фінансами Римо-католицької церкви. Сам Папа Франциск називав кардинала своїм близьким другом.

Крім Бекью, перед судом постануть два колишніх керівники підрозділу фінансової розвідки Ватикану. Їм висунули звинувачення в розтраті, відмиванні грошей, шахрайстві, вимаганні та зловживанні службовим становищем. Перше слухання відбудеться 27 липня.