Ватикан разрешил судить «друга Папы». Его подозревают в покупке элитной недвижимости в Лондоне на церковные деньги

Суд Ватикана разрешил судить 10 человек, в том числе высокопоставленного кардинала Анджело Бекью, по обвинению в финансовых преступлениях.

Об этом пишет BBC.

Кардинал Анджело Бекью стал самым высокопоставленным священнослужителем Ватикана, которому предъявлены обвинения в хищении и злоупотреблении служебным положением.

Обвинения связаны с покупкой недвижимости в Лондоне за несколько миллионов долларов на церковные средства. Кардинал Бекью был близким помощником Папы Франциска, его называли «вторым человеком» в Государственном секретариате Ватикана, который управляет финансами Римско-католической церкви. Сам Папа Франциск называл кардинала своим близким другом.

Речь идет о приобретении Ватиканом многоквартирного дома в центре Лондона приблизительно за $200 миллионов. Эти средства были взяты из церковных денег и проведены через офшорные фонды и компании.

Помимо Бекью, перед судом предстанут два бывших руководителя подразделения финансовой разведки Ватикана. Им предъявлены обвинения, включая растрату, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением. Первое слушание состоится 27 июля.