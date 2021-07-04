Ватикан начал судебный процесс против кардинала Анджело Беччу и еще девяти человек. Их подозревают в финансовых преступлениях

Ватикан объявил о начале судебного процесса по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых и некогда могущественный кардинал Анджело Беччу, бывший префект ватиканской Конгрегации по канонизации.

Ранее он уже отказался от кардинальских привилегий, сообщает The Guardian.

Обвинения в отношении Анджело Беччу касаются схемы по приобретению здания в дорогом районе Лондона за 200 миллионов долларов. Вероятно средства на покупку недвижимости вывели из казны Ватикана через фирмы-прокладки.

Также следователи обнаружили сеть фирм в Швейцарии, через которые осуществлялись сомнительные финансовые операции со средствами Ватикана.

Против кардинала выдвинуты обвинения в пяти эпизодах хищения средств, двух — злоупотребление властью и одного — принуждения свидетеля давать ложные показания в суде. Инкриминируемые ему преступления Беччу совершал на влиятельной должности заместителя государственного секретаря Святого Престола по общим вопросам. Первое судебное заседание состоится 27 июля.