Ватикан начал судебный процесс против кардинала Анджело Беччу и еще девяти человек. Их подозревают в финансовых преступлениях

Ватикан объявил о начале судебного процесса по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых и некогда могущественный кардинал Анджело Беччу, бывший префект ватиканской Конгрегации по канонизации.
Ранее он уже отказался от кардинальских привилегий, сообщает The Guardian.
Обвинения в отношении Анджело Беччу касаются схемы по приобретению здания в дорогом районе Лондона за 200 миллионов долларов. Вероятно средства на покупку недвижимости вывели из казны Ватикана через фирмы-прокладки.
Также следователи обнаружили сеть фирм в Швейцарии, через которые осуществлялись сомнительные финансовые операции со средствами Ватикана.
Против кардинала выдвинуты обвинения в пяти эпизодах хищения средств, двух — злоупотребление властью и одного — принуждения свидетеля давать ложные показания в суде. Инкриминируемые ему преступления Беччу совершал на влиятельной должности заместителя государственного секретаря Святого Престола по общим вопросам. Первое судебное заседание состоится 27 июля.
- В октябре 2019 года еженедельник LʼEspresso опубликовал конфиденциальное распоряжение экс-главы службы безопасности Ватикана об отстранении от должностей пяти влиятельных служащих Римской курии по подозрению в нецелевом использовании 350 миллионов евро из фондов Святого престола и в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.
- Разразившийся скандал привел к резкому сокращению пожертвований в пользу Ватикана и побудил папу Франциска лишить Государственный секретариат возможности распоряжаться фондом.