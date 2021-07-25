Ватикан впервые раскрыл свою недвижимость. В перечне более 5 тысяч объектов

Впервые в истории Ватикан обнародовал информацию о своей недвижимости, как в Италии, так и за рубежом. Информация находилась в двух документах — в финотчете за 2020 год для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола.
Об этом сообщает Reuters.
В бюджете и финансовой отчетности указано, что Ватикан владеет 4 051 объектом в Италии и 1 120 за границей. В это число не входят посольства по всему миру.
Только 14% всех итальянских объектов сдавали в аренду по рыночным ценам. Большинство объектов сдавали по сниженным ценам — например, служащим церкви. Около 40% объектов — это школы, больницы или монастыри.
Ватикан также имеет инвестиционную недвижимость в престижных районах Лондона, Женевы, Парижа и других городов. При этом здание в лондонском районе Южный Кенсингтон привело к большим убыткам после того, как его купил Госсекретариат Ватикана в 2014 году.
Данные документов говорят о том, что у Святого Престола в 2020 году был дефицит в 64,8 миллиона евро, а в 2019 году — 79,2 миллиона евро. Это касается Курии, которая насчитывает 1,3 миллиарда членов и Папу Римского.
- Документы были опубликованы на фоне судебного процесса по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых и некогда могущественный кардинал Анджело Беччу, бывший префект ватиканской Конгрегации по канонизации. В этом деле фигурирует лондонская недвижимость.