У Нікарагуа затримали сім кандидатів в президенти

У Нікарагуа силовики затримали сьомого потенційного кандидата в президенти — Ноеля Відорре. Як і шість інших кандидатів Відорре звинуватили у «підриві суверенітету».

Як повідомляє AFP, Відорре помістили під домашній арешт. Він був одним з кандидатів від групи Alianza Ciudadanos por la Libertad, яка виступає проти режиму чинного президента Даніеля Ортеги.

Разом з Відорре затримали політолога Хаїме Хосе Арельяно. Проти них розпочато розслідування за «підбурювання до іноземного втручання у внутрішні справи, заклики до військової інтервенції і отримання фінансування від іноземних держав для проведення терористичних актів».

Режим Ортеги почав придушувати потенційних суперників на президентських виборах з 2 червня. Затримано понад 28 осіб, серед яких дочка колишнього президента країни Крістіана Чаморро. Вона вважається головним фаворитом передвиборної гонки. Сам Ортега балотується вчетверте поспіль. Опонентів він називає «злочинцями», які хочуть повалити його владу за допомогою США.