В Никарагуа задержали семь кандидатов в президенты

В Никарагуа силовики задержали седьмого потенциального кандидата в президенты — Ноэля Видорре. Как и шесть других кандидатов Видорре обвинили в «подрыве суверенитета».

Как сообщает AFP, Видорре поместили под домашний арест. Он был одним из кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, которая выступает против режима действующего президента Даниэля Ортеги.

Вместе с Видорре задержан политолог Хаиме Хосе Арельяно. Против них начато расследование за «подстрекательство к иностранному вмешательству во внутренние дела, призывы к военной интервенции и получение финансирования от иностранных государств для проведения террористических актов».

Режим Ортеги начал подавлять потенциальных соперниках на президентских выборах с 2 июня. Задержано более 28 человек, среди которых дочь бывшего президента страны Кристиана Чаморро. Она считается главным фаворитом предвыборной гонки. Сам Ортега баллотируется четвертый раз подряд. Оппонентов он называет «преступниками», которые хотят свергнуть его при помощи США.