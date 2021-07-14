Никарагуа и «власти» Крыма подписали соглашение о торговом сотрудничестве

Никарагуа и российские оккупационные власти Крыма подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, из-за которого МИД Украины направлял ноту протеста Никарагуа.
Как сообщают «Крым.Реалии», уполномоченные делегации подписали соглашение в Манагуа.
Крым теперь будет экспортировать пшеницу, а импортировать — ром, мясо, кофе, фрукты, сигары, металлургическую продукцию и другое. Оккупационные власти отмечают, что подписанное соглашение также открывает возможность для «развития туризма», хотя каким образом — непонятно.
Журналисты поговорили с рядом крымских экономических экспертов, которые заявили, что соглашение никакой выгоды не принесет. Никарагуа бедная страна, и длинное логистическое плечо, исчисляемое более чем десятью тысячами километров, не позволит наладить постоянные торговые пути.
Кроме того, из-за украинских и западных санкций Крым сейчас не обладает серьезным экспортным потенциалом.
- Никарагуа — одна из немногих стран мира, которая признала незаконное присоединение Крыма к России. Также она выступала за признание «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, Никарагуа создала в Крыму дипломатическое представительство и назначила «консула». 9 ноября 2020 года в оккупированный Симферополь прибыла посол Никарагуа в РФ, чтобы открыть там первое консульство.
- В феврале 2021 года Рада утвердила санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму.