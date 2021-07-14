Никарагуа и «власти» Крыма подписали соглашение о торговом сотрудничестве

Никарагуа и российские оккупационные власти Крыма подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, из-за которого МИД Украины направлял ноту протеста Никарагуа.

Как сообщают «Крым.Реалии», уполномоченные делегации подписали соглашение в Манагуа.

Крым теперь будет экспортировать пшеницу, а импортировать — ром, мясо, кофе, фрукты, сигары, металлургическую продукцию и другое. Оккупационные власти отмечают, что подписанное соглашение также открывает возможность для «развития туризма», хотя каким образом — непонятно.

Журналисты поговорили с рядом крымских экономических экспертов, которые заявили, что соглашение никакой выгоды не принесет. Никарагуа бедная страна, и длинное логистическое плечо, исчисляемое более чем десятью тысячами километров, не позволит наладить постоянные торговые пути.

Кроме того, из-за украинских и западных санкций Крым сейчас не обладает серьезным экспортным потенциалом.