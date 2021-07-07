МИД Украины направил ноту Никарагуа из-за соглашения о сотрудничестве с Крымом

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа из-за соглашения с оккупационными властями Крыма в торгово-экономической сфере.

Об этом «Крым.Реалии» сообщила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

По ее словам, с 28 июня по 4 июля в Никарагуа проходил визит представителей оккупационной власти Крыма, в рамках которого были подписаны соглашения о сотрудничестве. МИД призвал правительство Никарагуа отменить все неправомерные решения.

Российская сторона заявляла, что соглашения с Никарагуа открывают им путь к поставкам в Крым рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, металлургической продукции и многого другого. Кроме того, они якобы способствуют развитию туризма.

«Мы настроены решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность. В частности, прорабатываем вопрос о введении персональных санкций относительно лиц, причастным к нарушению законодательства Украины», — заявила Джапарова.