МЗС України направило ноту Нікарагуа за угоду про співпрацю з Кримом

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту уряду Нікарагуа за угоду з окупаційною владою Криму у торгово-економічній сфері.

Про це «Крим.Реалії» повідомила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова.

За її словами, з 28 червня по 4 липня в Нікарагуа проходив візит представників окупаційної влади Криму, в рамках якого були підписані угоди про співпрацю. МЗС закликав уряд Нікарагуа скасувати всі неправомірні рішення.

Російська сторона заявляла, що угоди з Нікарагуа відкривають їм шлях до постачання до Криму рому, мʼяса, кави, фруктів, сигар, металургійної продукції та багато чого іншого. Крім того, вони нібито сприяють розвитку туризму.

«Ми налаштовані рішуче захищати наш суверенітет і територіальну цілісність. Зокрема, опрацьовуємо питання про запровадження персональних санкцій до осіб, причетних до порушення законодавства України», — заявила Джапарова.