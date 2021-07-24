Українська премʼєр-ліга: «Шахтар» мінімально обіграв «Інгулець»

У суботу, 24 липня, на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві у матчі 1-го туру української Премʼєр-ліги зустрілися «Шахтар» та «Інгулець».
Вже на 11-й хвилині перший гол забив Ласіна Траоре, на 34-й хвилині відзначився Алан Патрік. «Інгульцю» вдалося відповісти лише на 81-й хвилині — забив Стефен Майкл Гопей.
Фінальний результат матчу — 2:1.
- На початку липня стало відомо, що футбольний клуб «Олімпік» знявся з розіграшу Української премʼєр-ліги і призупинив свою діяльність. Вакантне місце в УПЛ посів клуб «Минай», який вилетів з Премʼєр-ліги за підсумками минулого сезону.
- Київський клуб «Динамо» оформив дострокове чемпіонство в Українській премʼєр-лізі з футболу сезону 2020—2021. У матчі 23 туру кияни впевнено перемогли «Інгулець» із рахунком 5:0. Голами відзначилися Артем Бєсєдін, Ілля Забарний, Денис Попов і двічі Віктор Циганков. Загалом «Динамо» набрало 58 очок.