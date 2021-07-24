Украинская Премьер-лига: «Шахтер» минимально обыграл «Ингулец»

В субботу, 24 июля, на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Ингулец».

Уже на 11-й минуте первый гол забил Ласина Траоре, на 34-й минуте отличился Алан Патрик. «Ингульцу» удалось ответить лишь на 81-й минуте — забил Стефен Майкл Гопей.

Финальный результат матча — 2:1.