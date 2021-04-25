Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины по футболу

Киевский клуб «Динамо» оформил досрочное чемпионство в Украинской премьер-лиге по футболу сезона 2020—2021 года.

В матче 23 тура киевляне уверенно победили «Ингулец» со счетом 5:0. Голами отметились Артем Беседин, Илья Забарный, Денис Попов, а также дважды Виктор Цыганков. Таким образом «Динамо» набрало 58 очков.

В то же время «Шахтер» снова их потерял, проиграв «Александрии» со счетом 2:0. Дончане отстали от киевлян на 13 очков и уже не имеют даже теоретических шансов их догнать.

Последний раз «Динамо» становился чемпионом УПЛ в сезоне 2015—2016 года. Нынешний титул стал для киевлян 16-м чемпионством в истории независимой Украины.