Київське «Динамо» стало чемпіоном України з футболу

Київський клуб «Динамо» оформив дострокове чемпіонство в Українській прем’єр-лізі з футболу сезону 2020—2021 року.

У матчі 23 туру кияни впевнено перемогли «Інгулець» з рахунком 5:0. Голами відзначилися Артем Бєсєдін, Ілля Забарний, Денис Попов, а також двічі Віктор Циганков. Таким чином «Динамо» набрало 58 очок.

Водночас «Шахтар» знову їх втратив, програвши «Олександрії» з рахунком 2:0. Донеччани відстали від киян на 13 очок і вже не мають навіть теоретичних шансів їх наздогнати.

Востаннє «Динамо» ставало чемпіоном УПЛ у сезоні 2015—2016 року. Цьогорічний титул став для киян 16-м чемпіонством в історії незалежної України.