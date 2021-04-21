«Динамо» и «Заря» прошли в финал Кубка Украины по футболу

В финале Кубка Украины по футболу встретятся «Динамо» из Киева и «Заря» из Луганска. Поединок состоится 12 мая в Тернополе.

Первыми свой полуфинальный матч играли киевляне. Против них выступали игроки команды «Агробизнес» из Волочиска Хмельницкой области, выступающие в Первой лиге.

Под конец первого тайма динамовец Богдан Леднев вывел киевлян вперед, а во втором тайме Артем Беседин и Виталий Буяльский закрепили победу «Динамо». Матч завершился со счетом 0:3.

Во втором матче победитель определялся в серии пенальти. «Заря» в матче с «Александрией» повела в счете еще на 20-й минуте матча усилиями Владислава Кочергина. Но под конец матча арбитр поставил спорный пенальти в ворота луганчан, который реализовал Валерий Бондаренко.

В дополнительных таймах «Заря» смогла забить, но арбитр зафиксировал фол в атаке и не засчитал взятие ворот. Поэтому судьба матча решалась в серии пенальти, в которой луганчане были сильнее — 4:3.