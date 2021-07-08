ФК «Олімпік» відмовився від участі в Українській премʼєр-лізі. Його може замінити клуб, який вилетів минулого сезону

Футбольний клуб «Олімпік» знявся з розіграшу Української премʼєр-ліги і призупинив свою діяльність.

Про це повідомляє Tribuna.

«Це непростий, але разом з тим обдуманий і зважений крок, який ми робимо з тягарем на серці. Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сімʼї. За всі ті незабутні моменти, які ми з вами пережили, відчуваючи різні емоції, як у добрі, так і в складні для клубу часи», — заявив президент клубу Владислав Гельзін.

За його словами, клуб припиняє свою діяльність, «але на цьому не ставиться крапка». «Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб «Олімпік» знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами», — резюмував Гельзін.

У 2014 році «Олімпік» виграв першу лігу і вперше вийшов в УПЛ, звідки не вилітав аж до 2021 року. У сезоні 2016/2017 клуб посів 4-е місце і вперше отримав право грати в Лізі Європи УЄФА.

Водночас генеральний директор команди «Минай», яка вилетіла з УПЛ за підсумками минулого сезону, заявив, що клуб пройшов атестацію і готовий посісти місце «Олімпіка» в УПЛ. Згідно з регламентом, «Минай» є першим претендентом на вакантне місце в УПЛ, якщо вона втратить одного з учасників.