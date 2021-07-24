В Австралії відбулися протести проти жорсткого карантину. Поліція застосувала сльозогінний газ та арештувала 60 людей

У Сіднеї на протести вийшли півтори тисячі людей, дещо менше їх було в Мельбурні та Брісбені. Поліція арештувала 57 людей. Співробітники правоохоронних органів зазначили, що акція протесту була ініційована в порушення санітарних норм і правил.

У Сіднеї протестуючі зібралися в парку Вікторія і пройшли маршем по вулицях, вигукуючи антиурядові гасла і заклики уникати вакцинації. Коли колона зупинилася біля міської ратуші, поліцейські попередили, що кожен з учасників акції буде затриманий і оштрафований за порушення санітарних правил. Після попередження протестувальники швидко покинули вулицю. Врешті поліції все одно довелось застосувати сльозогінний газ проти учасників і заарештувати людей.

У Сіднеї останні шість тижнів фіксують зростання кількості нових хворих. За добу 23 липня медики виявили 163 нових випадки зараження, що є найвищим показником у регіоні за весь час пандемії. У місті та навколишніх районах діє жорсткий карантин, жителям заборонено залишати свої будинки без вагомих підстав і віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 км.

У Мельбурні та у всьому штаті Вікторія жителям заборонено залишати будинки без поважних причин і віддалятися від них більш ніж на 5 км.

Також, щоб запобігти поширенню небезпечного штаму, влада Австралії оголосила про збільшення кількості вакцинацій. Всіх людей з групи ризику зобовʼязали робити щеплення.