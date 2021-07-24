Китай ухвалив дзеркальні санкції проти США через Гонконг. У Білому домі відповіли

Китай запровадив санкції проти кількох американських фізичних осіб та організацій у відповідь на нещодавні санкції США проти китайських чиновників у Гонконгу.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю від 23 липня, а деталі повідомляє BBC.
«У відповідь на помилкові дії американської сторони, Китай ухвалив рішення ввести дзеркальні санкції. Відповідно до закону «Про протидію Антикитайським санкціям», Китай вводить санкції щодо семи осіб і організацій США», — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.
У санкційному списку опинились:
- колишній міністр торгівлі США Вілбур Росс;
- голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартоломʼю;
- колишній директор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс;
- голова Національного демократичного інституту США Кім До Юн4;
- повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг;
- директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон
- Комітет з питань демократії Гонконгу.
У Білому домі вже прокоментували китайські санкції: «Ці дії є останніми прикладами того, як Пекін карає приватних громадян, підприємства та організації громадянського суспільства як спосіб відправки політичних сигналів», — сказала речниця Білого дому Джен Псакі.
Нагадаємо, що 16 липня 2021 року Держдеп США, Мінфін, Мінторгівлі й Міністерство з питань нацбезпеки видали офіційне попередження про ризики для бізнесу через ситуацію в Гонконгу, а також щодо введення у зв’язку з цим санкцій проти посадовців Китаю. Уряд США звертає увагу, зокрема, на нові закони Китаю, які поширюють його повноваження на Гонконг та обмежують самоуправління регіону.
- 30 червня 2020 року парламент Китаю ухвалив скандальний закон про посилення спецслужб у Гонконгу. «Закон про національну безпеку» розцінюють як відповідь на протести 2019 року. За новим законом, зокрема, активістам загрожує довічне ув’язнення за пошкодження поліцейських машин.
- Гонконг має особливий статус з правами широкої автономії. До 1997 року він був британською колонією. Потім його передали Китаю за договором, одним із ключових пунктів якого був принцип «одна країна, дві системи». Пекін перебирав питання оборони та зовнішньої політики, а Гонконг лишав за собою контроль над законодавством, поліцією, фінансовою системою та імміграційною політикою, а також зберігав членство в міжнародних організаціях.