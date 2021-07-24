Китай ввел зеркальные санкции против США из-за Гонконга. В Белом доме ответили

Китай ввел санкции против нескольких американских физических лиц и организаций в ответ на недавние санкции США против китайских чиновников в Гонконге.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая от 23 июля, а детали сообщает BBC.
«В ответ на ошибочные действия американской стороны, Китай принял решение ввести зеркальные санкции. В соответствии с законом «О противодействии антикитайским санкциям», Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.
В санкционном списке оказались:
- бывший министр торговли США Уилбур Росс;
- глава Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью;
- бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс;
- глава Национального демократического института США Ким До Юн;
- полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг;
- директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон;
- Комитет по демократии Гонконга.
В Белом доме уже прокомментировали китайские санкции: «Эти действия являются последними примерами того, как Пекин наказывает частных граждан, предприятия и организации гражданского общества как способ отправки политических сигналов», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Напомним, что 16 июля 2021 года Госдеп США, Минфин, Минторг и Министерство по вопросам нацбезопасности выдали официальное предупреждение о рисках для бизнеса из-за ситуации в Гонконге, а также о введении в связи с этим санкций против чиновников Китая. Правительство США обращает внимание, в частности, на новые законы Китая, которые распространяют его полномочия на Гонконг и ограничивают самоуправления региона.
- 30 июня 2020 года парламент Китая принял скандальный закон об усилении спецслужб в Гонконге. «Закон о национальной безопасности» расценивают как ответ на протесты 2019 года. По новому закону, в частности, активистам грозит пожизненное заключение за повреждение полицейских машин.
- У Гонконга особый статус с правами широкой автономии. До 1997 года он был британской колонией. Затем его передали Китаю по договору, одним из ключевых пунктов которого был принцип «одна страна, две системы». Пекин брал на себя вопросы обороны и внешней политики, а Гонконг оставлял за собой контроль над законодательством, полицией, финансовой системой и иммиграционной политикой, а также сохранял членство в международных организациях.