Китай ввел зеркальные санкции против США из-за Гонконга. В Белом доме ответили

Китай ввел санкции против нескольких американских физических лиц и организаций в ответ на недавние санкции США против китайских чиновников в Гонконге.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая от 23 июля, а детали сообщает BBC.

«В ответ на ошибочные действия американской стороны, Китай принял решение ввести зеркальные санкции. В соответствии с законом «О противодействии антикитайским санкциям», Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

В санкционном списке оказались:

бывший министр торговли США Уилбур Росс ;

; глава Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью;

бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс;

глава Национального демократического института США Ким До Юн;

полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг;

директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон;

Комитет по демократии Гонконга.

В Белом доме уже прокомментировали китайские санкции: «Эти действия являются последними примерами того, как Пекин наказывает частных граждан, предприятия и организации гражданского общества как способ отправки политических сигналов», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что 16 июля 2021 года Госдеп США, Минфин, Минторг и Министерство по вопросам нацбезопасности выдали официальное предупреждение о рисках для бизнеса из-за ситуации в Гонконге, а также о введении в связи с этим санкций против чиновников Китая. Правительство США обращает внимание, в частности, на новые законы Китая, которые распространяют его полномочия на Гонконг и ограничивают самоуправления региона.