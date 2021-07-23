У Києві вилучили партію героїну на мільярд гривень: понад 368 кілограмів наркотиків сховали у муляжах цегли

У Києві викрили двох громадян Туреччини, які організували канал наркотрафіку, та вилучили понад 368 кілограмів героїну вартістю більш ніж 1 мільярд гривень.

Про це повідомили у Департаменті боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.

За даними правоохоронців, громадяни Туреччини, 1992 та 1999 років народження, постачали героїн із Ірану через Вірменію та Грузію до України. Після цього наркотики збували на окупованій території Криму та перевозили дрібними партіями до країн Євросоюзу.